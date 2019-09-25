12 моряков пострадали из-за пожара на российском траулере в Норвегии

В Норвегии на российском рыболовном траулере «Бухта Наездник», находящемся в порту Тромсе, произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после того, как в СМИ появилась данная информация.

Согласно СМИ, траулер стоял в порту на ремонте, и пожар, по предварительным данным, произошел во время сварочных работ.

Уточняется, что на борту судна находились 29 человек. 12 из них — пострадали.

Ранее сообщалось, что на плавбазе в Сахалинской области произошел пожар.