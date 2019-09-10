Уровень Амура опустился на 10 сантиметров ниже опасной отметки

Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки опустился еще на 9 см и достиг отметки ниже уровня «опасного явления» — до 590 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как отмечается, такие данные были зафиксированы в 08.00 (01.00 мск) 10 сентября.

Известно также, что в регионе из-за паводка и прошедших сильных дождей подтопленными оказались 33 жилых дома и 167 земельных участков. В настоящее время вода сохраняется на почти 1,7 тыс. дачных участках на близлежащих островах.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Амур за сутки увеличился на 12 см.