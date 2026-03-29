В «Локомотиве» ответили, готов ли Батраков к отъезду в Европу

Вратарь и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил, что футболист команды Алексей Батраков готов к отъезду в Европу, передает «Матч ТВ».

«По игровым качествам, психологии, менталитету, уверен, готов. Тут вопрос в его желании и решении», — сказал Митрюшкин.

Батраков в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона» получил несерьезную травму.

Встреча «Локомотив» — «Акрон», прошедшая в Москве 22 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все пять голов железнодорожники забили в первом тайме. Отличились Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Ранее в истории «Локомотива» в чемпионатах России не было случая, чтобы команда забивала пять мячей за первые 45 минут. Предыдущее достижение составляло четыре гола (в матче с «Рубином» в 2008 году).

