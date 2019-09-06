Конгрессмены в США нашли новый повод для санкций против России

В США конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали президента Дональда Трампа ввести санкционные ограничения в отношении тех, кто нарушал права человека по время протестов в Москве. Об этом сообщается на сайте Энгела.

Согласно заявлению, конгрессмены собираются активно взаимодействовать с администрацией Трампа для привлечения виновных к ответственности. Речь идет о точечных действиях в отношении тех людей, которые якобы грубо нарушали права человека в России.

«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном впервые отреагировал на протестные акции в Москве. Он отметил, что россияне имеют права на мирный санкционированный протест.