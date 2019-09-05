Число жертв «Дориана» на Багамах достигло 20

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Министр здравоохранения Багамских островов Дюэйн Сэндс проинформировал о росте числа жертв урагана «Дориан». Об этом пишет The Miami Herald.

По его словам, число пострадавших растет по мере того, как разбирают завалы.

Ранее американец, который проживает на Багамах, Майкл Хайнс рассказал о том, как жители переживают ураган «Дориан». По словам 33-летнего Хайнса, две последние ночи он укрывался от урагана в своем офисе вместе со своими братьями Мэтью и Джереми, их подругой и 5 собаками. Он признался, что за два последних дня смог поспать всего пару часов. Также он сказал, что из-за урагана у них отключили воду.