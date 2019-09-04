Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров

Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлану Петрову.

Как отмечается, соответствующий документ уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства.

В Минтрансе считают, что данные изменения обеспечат комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта и уменьшат количество опозданий на следующие рейсы.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов.