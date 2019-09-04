Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
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Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Как отмечается, причиной экстренной посадки стали проблемы с одной из стоек шасси.
Уточняется, что лайнер вылетел из Воронежа, однако вскоре возникла техническая проблема.
«Самолет благополучно приземлился в Воронеже, люди не пострадали», — отметил представитель экстренных служб.
На настоящий момент выясняются обстоятельства данного инцидента.