Жительница Якутии прогнала напавшего на нее медведя криком
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В ночь на 1 сентября на территории одного из сельскохозяйственных предприятий села Арылах Мирнинского района Якутии женщина прогнала напавшего на нее медведя с помощью крика. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, женщина охраняла территорию предприятия.
Сообщается, что во время атаки хищник поцарапал ей спину.
Отмечается, что после этого сторож закричала, а медведь убежал в лес.
Уточняется, что здоровье женщины на данный момент в порядке.