Жительница Якутии прогнала напавшего на нее медведя криком

В ночь на 1 сентября на территории одного из сельскохозяйственных предприятий села Арылах Мирнинского района Якутии женщина прогнала напавшего на нее медведя с помощью крика. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, женщина охраняла территорию предприятия.

Сообщается, что во время атаки хищник поцарапал ей спину.

Отмечается, что после этого сторож закричала, а медведь убежал в лес.

Уточняется, что здоровье женщины на данный момент в порядке.

Ранее Медведь забрел на турбазу с детьми в Норильске.