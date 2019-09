В Германии появились на свет панды-двойняшки

В Берлинском зоопарке панда Мэнь-Мэнь родила двух медвежат, это первый случай, когда детеныши появились на свет на территории Германии, сообщает CNN.

Факт того, что большая панда находится под угрозой исчезновения, делает это событие очень значимым для сохранения вида. В естественной среде обитания сейчас всего 1864 взрослых особей.

Новорожденные детеныши совершенно не похожи на взрослых панд, редкий белый пушок едва прикрывает розовую кожу.

В дикой природе сразу двум детенышам очень сложно выжить, поэтому за новорожденными также присматривают эксперты по разведению.

Сейчас детеныши здоровы, однако их пол не определен, работники зоопарка пока не дали им имена. До 4-х лет они останутся в Берлине, а затем переедут в Китай.

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless! ❤️❤️

#babypandasberlin #pandasberlin #ZooBerlin pic.twitter.com/SKQvxMxO4z