В Гидрометцентре прокомментировали обмеление реки в Якутске

До конца текущей недели уровень воды в реке Лена в Якутии будет на полметра ниже безопасного для судоходства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего лабораторией гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентра России Юрия Симонова.

По словам Смирнова, уровень воды по Якутску находится на 65 сантиметров ниже установленного опасного уровня (- 115) для плавания судов. Такие цифры осложняют судоходство, но пока оно не будет остановлено.

Также эксперт сообщил, что в ближайшее время осадков в регионе не ожидается. Тем более, со второй половины сентября в Якутии начинается период ледовых явлений.

Для предотвращения ситуации планируется осуществить завоз воды из северных регионов страны.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена.