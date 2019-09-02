Суд рассмотрит дело блогера Синицы, обвиняемого в угрозах детям силовиков

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы заявила, что в понедельник, 2 сентября, суд приступит к рассмотрению дела блогера Владислава Синицы, которого обвиняют в экстремизме за угрозы детям росгвардейцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на первом заседании прокурор должен будет огласить обвинительное заключение, после чего Синица получит слово.

Затем, отметила пресс-секретарь, суд приступит к изучению доказательств.

Согласно версии следствия, 30-летний Синица, чье настоящее имя Макс Стеклов, написал в твиттере сообщение, в котором «фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей».

Против него возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия». Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что блогер Синица арестован по обвинению в призывах к насилию над детьми силовиков.