Силовики Грузии сбили беспилотник югоосетинских пограничников

В комитете госбезопасности Южной Осетии заявили, что грузинские военные сбили их беспилотник недалеко от села Цнелис в километре от грузинского блокпоста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным комитета, инцидент произошел утром. Как отмечается, грузинская сторона без предупреждения открыла огонь по БПЛ.

В комитете подчеркнули, что до этого беспилотники также летали в окрестностях и вели наблюдение.

Ранее сообщалось, что глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе.