Мужчина признался в убийстве двухмесячной дочери с патологией в Саратове

Задержанный в Саратове 38-летний мужчина признался в том, что убил двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления российского СК.

Как отмечается, следователи изначально подозревали, что преступление мог совершить отец ребенка. В воскресенье, 1 сентября, он признаю свою вину.

В СК рассказали, что в настоящее время решается вопрос об его заключении под стражу.

Согласно версии следствия, во время отсутствия матери подозреваемый отнес младенца на чердак, где зарезал девочку.

За такое деяние мужчина может получить пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что в Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией.