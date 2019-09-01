Российский сенатор напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Телеканал РЕН ТВ проинформировал об обращении в Следственный комитет после того, как член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев начал выкручивать руку корреспонденту канала Евгении Могилевской. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел во время встречи претендующего на пост мэра Улан-Удэ Мархаева с избирателями. Журналистка задала ему вопрос о том, связан ли он с подпольным игорным бизнесом в городе. Причем, по словам корреспондента, сначала сопровождающие сенатора стали мешать оператору выполнять работу.

«Я достала телефон и начала снимать происходящее с требованием прекратить нападение на моего коллегу. Однако Мархаев вцепился в мою руку и начал ее выкручивать, пытался выхватить телефон», — заявила Могилевская.

По словам самого Мархаева, произошедшее являлось попыткой пресечь наглые действия сотрудников телеканала, при этом аппаратуру журналистов «не выхватывали, а просто убирали».

Ранее сообщалось, что мужчина напал на журналистов регионального телеканала в Мариуполе.