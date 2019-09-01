Число жертв стрельбы в Техасе возросло до пяти

Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Одесса, расположенном в штате Техас. Об этом информирует твиттер телеканала MSNBC, cсылаясь на представителя правоохранительных органов.

До этого была информация о двух убитых.

Согласно достоверным данным, из-за стрельбы еще пострадали 21 человек.

Как уточняется, убитые и пострадавшие были только среди мирного населения.

Ранее сообщалось о том, что вооруженные лица стреляли по людям в магазине Home Depot в Одессе, а затем скрылись на грузовиках.