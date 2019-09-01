Площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки сократилась на на 2 101 гектар. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что по состоянию на 0.00 мск, 1 сентября в Сибири продолжались 132 лесных пожара на площади 35 212 гектаров.

Как стало известно, за сутки было потушено 46 пожаров в лесах, площадь которых составляла свыше 4,9 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что спасателям за день удалось потушить 19 лесных пожаров в России.