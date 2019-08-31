Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге
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Гонконгская полиция начала поливать протестующих цветной водой. Об этом говорится в твиттере полиции Гонконга.
По их версии, сотрудники применили минимальные силы для того, чтобы разогнать несогласованную акцию.
«После неоднократных и тщетных предупреждений, полиция применила цветную воду и слезоточивый газ», — говорится в заявлении.
Также сотрудники правоохранительных органов требуют, чтобы жители прекратили митинг и ушли по домам.
Ранее сообщалось, что протестующие в Гонконге атаковали метрополитен.
Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.