Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Гонконгская полиция начала поливать протестующих цветной водой. Об этом говорится в твиттере полиции Гонконга.

По их версии, сотрудники применили минимальные силы для того, чтобы разогнать несогласованную акцию.

«После неоднократных и тщетных предупреждений, полиция применила цветную воду и слезоточивый газ», — говорится в заявлении.

Также сотрудники правоохранительных органов требуют, чтобы жители прекратили митинг и ушли по домам.

Ранее сообщалось, что протестующие в Гонконге атаковали метрополитен.

Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.