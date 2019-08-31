Подростки устроили перестрелку из-за неудачного футбольного матча в США

В американском городе Мобил (штат Алабама) по меньшей мере десятерых детей госпитализировали с ранениями, полученными в результате стрельбы на спортивном стадионе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Как отмечается, стрельбу затеяли игроки местной школьной футбольной команды после очередного матча.

По сведениям начальника полиции, ранения получили подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали двух человек. Причина перестрелки не указывается.

Ранее сообщалось, что в мексиканском баре застрелили 28 человек.