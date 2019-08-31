Задержана закопавшая ребенка в саду мать из Башкирии

В Башкирии следователи задержали найденного мертвым мать ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ по региону.

Как отмечается, 28-летняя женщина задушила ребенка, завернула его в одеяло и похоронила в полуметровой яме на участке своего дома в ночь на 29 августа.

По сообщения СК, мать ребенка добровольно дала показания и указала на место захоронения тела мальчика.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Злоумышленница задержана, ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что мать погибшего в Башкирии годовалого ребенка закопала его.