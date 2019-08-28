Названы самые частые травмы детей в школе

Школьники чаще всего получают травмы из-за попадания баскетбольного мяча в голову, игр на переменах и падений на лестницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего врача-педиатра станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрея Ольшевского.

По словам врача, не мало случаев, когда дети получают сотрясение мозга от ударов мячом. Также школьники падают с лестниц, толкают друг друга, бьются об стену, дерутся во время перемен.

Распространены также случаи, когда у детей травмируются пальцы из-за ударов по ним линейкой.

Кроме того, школьники часто ударяются об парты и стулья, из-за чего получают синяки и ушибы.

Ольшевский отметил, что всплеск обращений в скорую со случаями детского травматизма приходится на конец лета — начало осени. В связи с этим с 1 сентября медстанции вводят необходимое количество дополнительных бригад для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что подготовка ребенка к школе стала в два раза дороже.