Вышинский войдет в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил источник

Главный редактор »РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, именно по этой причине было принято решение об изменении меры пресечения главреду.

При этом он отметил, что из-за отсутствия приговора суда пока непонятно, что из себя будет представлять процедура обмена.

Также источник не сказал, когда может произойти обмен.

Ранее сообщалось, что Вышинского освободили в Киеве.