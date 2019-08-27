Детский омбудсмен указала на факты раздельного питания богатых и бедных школьников

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что в почти в 3 тыс. российских образовательных учреждениях выявлены нарушения в организации питания, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в 14 регионах есть школы с разными столами для детей из необеспеченных семей и тех, чьи родители платят за питание.

По словам Кузнецовой, недопустимо, чтобы в одном учреждении у детей в одной тарелке лежала «просто картошка, а в другой – картошка с сосиской».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить число детей, получающих бесплатное питание в школах.