Эксперт раскрыл, как попасть на мероприятие при распроданных билетах

Эксперт Вайнштейн: организаторы редко сразу выставляют на продажу билеты на весь зал
Директор транзакционного бизнеса Ticketland Денис Вайнштейн в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какие существуют варианты попасть на мероприятие, на которое уже нет билетов.

По словам Вайнштейна, фраза «sold out» почти никогда не означает, что попасть на событие уже невозможно. Как отметил эксперт, организаторы редко выкладывают весь зал сразу. Часть билетов резервируют для партнеров, спонсоров и технические нужды. Такие «резервы» чаще всего начинают возвращаться в продажу за 3–5 дней до события, а иногда — буквально в день мероприятия, если не были использованы. Причем это нередко хорошие места, которые изначально не доходили до открытой витрины.

Вайнштейн добавил, что при высоком спросе на мероприятие есть вероятность, что организаторы добавят новые даты. Обычно это происходит в течение 24–72 часов после sold out первой даты, чтобы не пропал ажиотаж. Иногда дополнительный показ анонсируют чуть позже — в течение недели, если видят стабильный интерес.
Эксперт также не исключил вторичный рынок.

«Здесь динамика жестко привязана ко времени: за 1–3 дня до события люди чаще начинают снижать цену, чтобы вернуть хотя бы часть денег, а не потерять все. Поэтому именно в этот период можно найти наиболее выгодные предложения. Однако, покупая билеты с рук, важно помнить о возможном мошенничестве со стороны продавцов, поэтому совершать такие сделки лучше на специальных платформах», — рассказал Вайнштейн.

В день события тоже есть возможность приобрести билет.

«Если зал заполнен не полностью, организаторы могут «дораспаковать» остатки или подключить точечные скидки. Это не гарантированный сценарий, но он регулярно срабатывает на событиях со средним спросом», — поделился эксперт.

