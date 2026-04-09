Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Обвиняемого в убийстве украинской беженки в США признали недееспособным

Mecklenburg County Sheriff's Office

Экспертиза признала подозреваемого в убийстве украинской беженки в США Декарлоса Брауна психически неспособным предстать перед судом, уголовное дело в его отношении приостановлено. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, Браун прошел обследование в Центральной региональной больнице, в результате которого специалисты признали его «неспособным к участию в процессе». Слушания по делу были временно остановлены, поскольку штат Северная Каролина не может судить таких подсудимых.

В аналогичных случаях граждан обычно направляют в психиатрическое учреждение для восстановления дееспособности. Напомним, обвиняемому может грозить смертная казнь.

22 августа 2025 года бездомный Декарлос Браун напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро в Северной Каролине. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Девушку спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Ранее демократы отказались почтить память убитой беженки с Украины во время речи Трампа.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!