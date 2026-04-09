Обвиняемого в убийстве украинской беженки в США признали недееспособным

Экспертиза признала подозреваемого в убийстве украинской беженки в США Декарлоса Брауна психически неспособным предстать перед судом, уголовное дело в его отношении приостановлено. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, Браун прошел обследование в Центральной региональной больнице, в результате которого специалисты признали его «неспособным к участию в процессе». Слушания по делу были временно остановлены, поскольку штат Северная Каролина не может судить таких подсудимых.

В аналогичных случаях граждан обычно направляют в психиатрическое учреждение для восстановления дееспособности. Напомним, обвиняемому может грозить смертная казнь.

22 августа 2025 года бездомный Декарлос Браун напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро в Северной Каролине. Преступник сидел позади девушки в вагоне метро и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Девушку спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.

Ранее демократы отказались почтить память убитой беженки с Украины во время речи Трампа.