«Я ее очень люблю»: Прохор Шаляпин переживает за Волочкову после операции на ноге

Прохор Шаляпин признался, что переживает за Волочкову после операции на ноге
Артист Прохор Шаляпин рассказал, что переживает за Анастасию Волочкову, перенесшую в Германии операцию на ноге. Он признался ей в любви на музыкальной премии «Жара», на которой побывал корреспондент «Газеты.Ru».

Шаляпин отметил, что большинство людей в России поддерживают Волочкову и желают ей скорейшего выздоровления. А хейтеры, уверен шоумен, есть у всех звезд.

«Я ее очень люблю и переживаю. Настя Волочкова – очень светлая душа. Многие люди, большинство в нашей стране, ее любят, потому что у нас есть черта — всеобъемлющая доброта. Есть, конечно, злые люди, хейтеры, но они есть у каждого», — поделился Шаляпин.

Операцию на ноге Волочкова перенесла в феврале. Балерина рассказывала, что хирургическое вмешательство было необходимо, так как уже 40 лет она танцует на сцене в пуантах. Однако после новостей о проблемах со здоровьем артистки, в сети стали появляться различные слухи, в том числе о том, что оперировали Волочкову в дешевой клинике. Сама танцовщица это отрицала.

Сейчас балерина проходит через процесс восстановления, который дается ей непросто. В беседе с «Газетой.Ru» Волочкова расплакалась, так как, по ее словам, не сможет танцевать еще месяц.

Ранее Прохор Шаляпин согласился провести свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова бесплатно.

 
