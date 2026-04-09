Названо главное последствие нарушений перемирия в войне США с Ираном

Главным последствием нарушений перемирия на Ближнем Востоке со стороны США и Израиля станет возобновление блокировки Ормузского пролива со стороны Ирана. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американсит Рафаэль Ордуханян.

«Ормузский пролив будет перекрыт. Это самое главное [последствие], это самое основное атомное железобетонное оружие Ирана. Все остальное не имеет значения. Ведь сила Ирана в данной ситуации, в том, что они нашли слабое место [США] и бьют по нему», — подчеркнул он.

Политолог при этом обратил внимание на «странную ситуацию», которая сложилась между Ираном и США в преддверии переговоров об урегулировании конфликта. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что стороны якобы не полностью поняли позиции друг друга по вопросу ударов по Ливану является простой политической манипуляцией.

США и Израиль считают, что удары по Ливану могут продолжиться, в то время как Иран подчеркивает недопустимость атак по этой стране в условиях перемирия, напомнил Ордуханян.

С этой точки зрения, указал американист, боевые действия на Ближнем Востоке в рамках перемирия вовсе не прекращались.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон.

Ранее США признали право Ирана на обогащение урана.