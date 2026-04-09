Появилось видео задержания экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»

ФСБ обнародовало видео задержания в Забайкалье бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) по обвинению в госизмене. Соответствующие кадры спецслужбы публикует ТАСС.

На видео показано, как сотрудники ФСБ приходят с обыском к подозреваемому. На видео показаны найденные в квартире фигуранта смартфоны с переписками с украинскими кураторами, флеш-накопители, а также записные книжки. После того, как силовики собрали улики, злоумышленника увезли на допрос в ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина 1960 года рождения передавал через подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) интернет-сообщество «сведения в отношении информационных ресурсов местного печатного издания, специализирующегося на вопросах освещения хода специальной военной операции». Также задержанный, как утверждается, передал украинской стороне сведения об одном из объектов критической инфраструктуры.

В ФСБ уточнили, что украинскими спецслужбами сведения были использованы для хакерских атак на указанные объекты, «что временно затруднило исполнение органами власти региона своих обязанностей».

Мужчину поместили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене.

