Стало известно о разногласиях в ЕС из-за помощи Украине

Опрос граждан Польши, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии выявил разногласия по поводу поддержки Украины со стороны Европы. Об этом пишет Politico.

«В шести странах 34% опрошенных заявили, что Европа оказывает Украине недостаточную поддержку, 31% посчитал, что нынешний уровень поддержки является оптимальным, а 30% заявили, что Европа делает слишком много», — отмечает издание.

Поддержку Украины «слишком большой» назвали 42% итальянцев, 35% французов, 28% немцев, 27% бельгийцев, 23% поляков и 17% испанцев. При этом в недостаточной помощи Киеву со стороны ЕС уверены 24% итальянцев, 31% французов, 45% немцев, 38% бельгийцев, 20% поляков и 42% испанцев.

В феврале издание немецкое издание Bild написало, что в 2025 году Европе удалось полностью компенсировать прекращение военной помощи со стороны США.

Также в январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС с начала конфликта на Украине потратил на помощь Киеву €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Также ЕС в 2026 году планирует выделить Украине еще и кредит на €90 млрд, который пока остается заблокированным из-за вето Венгрии и Словакии.

1 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС выделил Киеву дополнительные €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов.

Ранее Зеленский призвал ЕС создать военный блок против России.