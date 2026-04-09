Подросток за один вечер сжег пять релейных шкафов в Ленобласти

В Ленобласти подросток поджег пять релейных шкафов
Во Всеволожском районе Ленинградской области транспортная полиция задержала 16-летнего юношу, подозреваемого в поджогах железнодорожного оборудования. Об этом сообщает 47news.

Подростка задержали 9 апреля. По предварительным данным, он устроил поджоги релейных шкафов на участке от Нового Девяткино до Токсово. По факту произошедшего возбуждено четыре уголовных дела о теракте.

Следователи проверяют версию о том, что несовершеннолетнего могли направлять украинские мошенники. Подробности выясняются.

До этого в Петербурге подросток пытался сжечь локомотив по заданию украинского куратора. Неизвестный предложил молодому человеку поджечь локомотив. В сентябре 2025 года юноша вооружился канистрой бензина, пришел на станцию Кушелевка и попытался совершить поджог, но был пойман сотрудниками железной дороги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, материалы расследования переданы в суд

Ранее в Петербурге неизвестные заставили пенсионерку поджечь заправку.

 
