Политолог объяснил, зачем Трамп заключил перемирие с Ираном на две недели

Заключив условное перемирие с Ираном, президент США Дональд Трамп дал себе возможность продолжить боевые действия без одобрения конгресса. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-востоковед Александр Каргин.

«Я думаю, это перемирие приведет к новой войне. Переговоры еще не начались, а они уже заявляют вещи, прямо противоречащие друг другу. Иран говорит, что США вроде как согласились на выплату компенсации и на то, что Иран будет взимать какую-то плату за проход через Ормузский пролив, что Иран будет так или иначе обогащать уран. Трамп говорит, что, наоборот, не будет у Ирана ядерной программы, что по каким-то ключевым моментам Иран пойдет ему на уступки. То есть какого-то пространства для диалога, мне кажется, очень мало. Я слабо верю, что, например, США могут выплачивать какие-то репарации Ирану, что Трамп на это пойдет. Если он на это согласится, его репутация в мире будет уничтожена», — сказал Каргин.

По его мнению, США не оставят Ормузский пролив полностью под контролем Ирана, потому что против этого будут выступать все союзники США в регионе. Прежде всего — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

«Эмираты, в принципе, претендуют также на Ормузский пролив. И, соответственно, они сейчас крайне негативно настроены, судя по заявлениям тех или иных лидеров. Сложно представить, что они согласятся на то, чтобы Иран оставил за собой контроль за проливом. Поэтому Трамп говорит о том, что добился открытия Ормузского пролива хотя бы на две недели формально. Позиция Ирана известна — они заявили о своей победе. Но если мы говорим про фактологическое сопровождение, то пока Иран не получил ничего. Возможно, что-то получит, но пока еще ничего нет. А вот вероятность, что боевые действия возобновятся, что стороны не договорятся, крайне высока», — считает Каргин.

Политолог назвал еще одну причину, по которой Трамп мог пойти на двухнедельное перемирие. По законодательству США президент может использовать вооруженные силы без санкции конгресса не более 60 дней. Потом требуется согласование.

«Для Трампа этот срок заканчивается 28 апреля. Он очень не хотел идти в конгресс за продлением, потому что для него это политический шок. Очень негативные политические последствия от этого бы были, поскольку военные действия не пользуются поддержкой в американском обществе. Трамп, заключив это условное перемирие, делав эту передышку, по сути, обновил сроки боевых действий. То есть, если боевые действия возобновятся, снова пойдет вот этот двухмесячный срок, и ему не нужно будет идти в конгресс. Трамп добился того, что ему не нужно продлевать свои возможности», — заключил Каргин.

В ночь на 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Сделка была заключена менее чем за час до истечения срока ультиматума американского президента, который угрожал Ирану «полным уничтожением».

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявили, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако ЦАХАЛ продолжил атаки на «Хезболлу».

Ранее в Иране заявили о сохранении боевой готовности на фоне перемирия с США.