Юрист объяснила, можно ли получить компенсацию за головную боль на работе

Юрист Нечаева: для компенсации за головную боль на работе нужны доказательства
Сотрудник имеет право получить компенсацию морального вреда за головную боль, которая возникла в результате сильного стресса и переутомления на работе. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщила юрист Екатерина Нечаева.

По словам специалиста, чтобы увеличить шанс получить компенсацию за головную боль, следует правильно зафиксировать нарушения рабочих процессов. Доказательства должны продемонстрировать взаимосвязь плохого самочувствия с деятельностью сотрудника.

Юрист предупредила, что если головная боль появилась на фоне переутомления из-за выполнения большого объема задач, превышающего нормы трудового договора, нужно вызвать скорую помощь на рабочее место.

«Впоследствии можно представить доказательства того, что сотрудник работал сверх положенной нормы и у него возникло переутомление. Такими доказательствами могут быть любые документы, где работник проставляет свою подпись в течение рабочего времени, записи с камер видеонаблюдения, переписка с руководством и клиентами компании, свидетельские показания других сотрудников организации», — объяснила эксперт.

Она добавила, что также сотрудник может потребовать от руководителя оплаты сверхурочных часов.

При этом юрист добавила, что взыскать компенсацию за саму головную боль в судебном порядке может не получиться, поскольку в таком случае трудно установить причинно-следственные связи. Однако медицинские документы помогут получить повышенную компенсацию морального вреда, заключила она.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!