Стало известно, почему Израиль разгромил главную синагогу Тегерана

Израильские военные нанесли удары по главной синагоге Тегерана, чтобы наказать местную еврейскую общину за поддержку властей Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя иудейского сообщества в иранском парламенте Хомаюна Самейю Наджафабади.

По его словам, в результате израильских атак были полностью уничтожены все имущество тегеранской синагоги и находящиеся в ней святыни, а само здание получило серьезные повреждения.

Глава еврейской общины Ирана Юнес Хамами Лалезар заявил RT, что Израиль своими ударами повредил священные книги в синагоге, включая рукописные свитки Торы. По его словам, это вызвало «возмущение и скорбь единоверцев».

Лалезар обвинил «американский и сионистский режимы» в «манипулировании умами» с целью скрыть «правду и действительность» — например, жестокость и неуважение к Священному Писанию.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что действительно разрушили тегеранскую синагогу целенаправленным ударом, в результате которого планировали устранить высокопоставленного иранского военного командира. Израильские власти выразили сожаление по поводу того, как сильно пострадало здание.

Ранее стало известно о недовольстве Израиля перемирием между США и Ираном.