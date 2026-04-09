Стало известно, почему Израиль разгромил главную синагогу Тегерана

RT: Израиль уничтожил синагогу в Тегеране для наказания местной еврейской общины
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Израильские военные нанесли удары по главной синагоге Тегерана, чтобы наказать местную еврейскую общину за поддержку властей Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя иудейского сообщества в иранском парламенте Хомаюна Самейю Наджафабади.

По его словам, в результате израильских атак были полностью уничтожены все имущество тегеранской синагоги и находящиеся в ней святыни, а само здание получило серьезные повреждения.

Глава еврейской общины Ирана Юнес Хамами Лалезар заявил RT, что Израиль своими ударами повредил священные книги в синагоге, включая рукописные свитки Торы. По его словам, это вызвало «возмущение и скорбь единоверцев».

Лалезар обвинил «американский и сионистский режимы» в «манипулировании умами» с целью скрыть «правду и действительность» — например, жестокость и неуважение к Священному Писанию.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что действительно разрушили тегеранскую синагогу целенаправленным ударом, в результате которого планировали устранить высокопоставленного иранского военного командира. Израильские власти выразили сожаление по поводу того, как сильно пострадало здание.

Ранее стало известно о недовольстве Израиля перемирием между США и Ираном.

 
