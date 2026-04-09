В Кремле ответили на вопрос о возможном преемнике белгородского губернатора

В Кремле официально отказались от комментариев по поводу громких слухов о смене губернатора Белгородской области. Как заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные кадровые решения в администрации президента «традиционно» не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указами.

Поводом для обсуждения стала неподтвержденная информация о возможном уходе действующего главы региона Вячеслава Гладкова и назначении на его место генерал-майор Александра Шуваева, который является участником боевых действий на Украине. Первые сообщения о том, что власти рассматривают отставку Гладкова, появились 6 апреля в «Ведомостях» со ссылкой на осведомленные источники издания.

Собеседники газеты утверждали, что плановые выборы главы Белгородской области намечены на сентябрь 2026 года, однако нынешний руководитель вполне может покинуть свой пост досрочно. В качестве причин они называли ухудшение состояния здоровья Гладкова и «не лучшую» ситуацию с уровнем поддержки власти внутри самого региона. В белгородском оперштабе на это отреагировали сдержанно, подчеркнув, что любые подобные решения должны быть обнародованы исключительно в официальном порядке.

Накануне несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили, что пост временно исполняющего обязанности главы региона якобы достанется участвовавшему в СВО и имеющему звание Героя России генерал-майору Александру Шуваеву, который в настоящее время занимает пост вице-губернатора Иркутской области. По неподтвержденным данным, он якобы может приступить к выполнению обязанностей главы Белгородской области уже 13 апреля.

Ранее отставку предрекли главам еще двух регионов.