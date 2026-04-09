Базилик может защищать зубы от кариеса, выяснили ученые

IJCPD: базилик подавляет размножение бактерий, вызывающих кариес
Экстракт базилика может подавлять бактерии, вызывающие кариес, и способствовать укреплению зубной эмали. К такому выводу пришли исследователи Института стоматологических наук имени Вишванатха Катти. Результаты работы опубликованы в International Journal of Clinical Pediatric Dentistry (IJCPD).

В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте от 6 до 8 лет. Одной группе на зубы наносили стоматологический лак на основе растения Ocimum basilicum (базилик), другой — стандартный фторсодержащий лак. Процедуру повторяли несколько раз в течение четырех месяцев, после чего ученые оценивали ранние признаки кариеса и количество бактерий Streptococcus mutans, которые считаются главным фактором развития заболевания.

Анализ показал, что оба средства снижали активность кариеса. При этом фторсодержащий лак оказался более эффективным в восстановлении эмали и уменьшении числа поражений зубов. Однако средство на основе базилика сильнее подавляло рост бактерий, вызывающих кариес, что указывает на выраженные антибактериальные свойства растения.

Исследователи отмечают, что базилик содержит соединения кальция и фосфора, которые участвуют в реминерализации эмали, а также природные антимикробные вещества. Во время эксперимента у детей не наблюдалось побочных эффектов, что, по мнению авторов, делает такие средства перспективным дополнением к существующим методам профилактики кариеса.

