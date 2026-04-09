Пара заставляла шестерых детей есть траву, плесень и собачий корм

В американском штате Висконсин арестовали супружескую пару, подозреваемую в многолетнем издевательстве над шестью детьми, пишет FOX News.

По данным СМИ, 38-летний Кейси Кано и 35-летняя Мэри Кано заставляли своих детей есть плесень, насекомых, собачий корм и траву из-за сильного голода. Родители лишали их еды в качестве наказания, а один из пострадавших рассказал, что его брат или сестра три дня провели в несвежем подгузнике.

Кроме того, с января 2018 года по апрель 2022-го супруги неоднократно избивали детей ремнями, оставляя синяки и ссадины. В тот момент пострадавшим было от 1 года до 9 лет, а избиения начались, когда малышам было всего три месяца.

Они были изъяты из семьи в апреле 2022 года по делу о сексуальном насилии над другим ребенком. Ранее пара уже была осуждена за аналогичное преступление в отношении 12-летней девочки.

Как уточняется, Мэри Кано проходит как соучастница, не препятствовавшая преступлениям, при этом каждому из супругов предъявлено обвинение по шести пунктам, включая неоднократное физическое насилие над ребенком с тяжкими повреждениями, пренебрежение обязанностями и принуждение несовершеннолетнего младше 13 лет к просмотру полового акта.

Новое расследование в отношении пары началось в декабре прошлого года, оба были арестованы в марте, но к настоящему времени освобождены под залог. Дата следующего судебного заседания по делу пока не назначена.

