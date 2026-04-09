Пентагон начал угрожать Ватикану

FP: замглавы Пентагона угрожал Ватикану из-за критики внешней политики США
Представители Пентагона угрожали Ватикану после того, как папа Римский Лев XIV раскритиковал внешнюю политику США. Об этом сообщает The Free Press (FP).

По информации издания, угрозы в адрес Ватикана прозвучали на закрытой встрече в январе, на которой присутствовали замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби и представитель Ватикана в США кардинал Кристоф Пьер. Авторы материала утверждают, что в ходе беседы Колби заявил, что США обладают военной мощью, которая позволяет им действовать по собственному усмотрению. После чего он призвал Католическую церковь занять сторону Вашингтона, говорится в статье.

Один из участников встречи также провел историческую параллель с Авиньонским пленением пап в XIV веке, когда французская корона фактически подчинила себе Святой престол. В издании отметили, что Вашингтон подобным образом отреагировал на выступление Льва XIV, в котором он раскритиковал милитаризацию внешней политики США.

В начале апреля папа Римский Лев XIV раскритиковал слова шефа Пентагона Пита Хегсета, сравнившего военную операцию США и Израиля против Ирана с битвой «во имя Иисуса Христа». Понтифик подчеркнул, что военное господство не соответствует учению Иисуса Христа, а сама христианская миссия нередко «искажается стремлением к господству».

Священнослужитель добавил, что сегодня многие мировые лидеры склонны считать себя могущественными, когда они доминируют над другими людьми и «уничтожают равных», они видят себя великими, когда их боятся.

Ранее папа Римский призвал не использовать небеса для ударов по Ирану.

 
Теперь вы знаете
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
