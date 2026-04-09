В МИД РФ рассказали, что контакты по Украине продолжатся

Лавров: мы долго не видели перспектив возобновления диалога по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что контакты по Украине продолжатся. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва долго не видела перспектив возобновления диалога по Украине, так как американские посредники сейчас заняты другими вопросами. В переговорах возникала пауза, так как у США одна группа посредников для всех направлений внешней политики.

«Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели. Посредники, каковыми вызывались быть наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами», — пояснил Лавров.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский считает, что встреча с Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке.

Президент Украины рассказал о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам по Украине.