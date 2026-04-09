Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД РФ рассказали, что контакты по Украине продолжатся

Лавров: мы долго не видели перспектив возобновления диалога по Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что контакты по Украине продолжатся. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва долго не видела перспектив возобновления диалога по Украине, так как американские посредники сейчас заняты другими вопросами. В переговорах возникала пауза, так как у США одна группа посредников для всех направлений внешней политики.

«Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели. Посредники, каковыми вызывались быть наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами», — пояснил Лавров.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский считает, что встреча с Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке.

Президент Украины рассказал о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам по Украине.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
