«Все будет безопасно»: в Госдуме заявили, что у ВСУ нет шансов сорвать парад Победы

Российские вооруженные силы задействуют все свои возможности для обеспечения безопасности парада Победы 9 Мая, Украине не удастся сорвать праздник. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

9 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВСУ намерены запустить рой беспилотников и таким образом сорвать парад Победы.

«Все возможности задействованы будут, все возможное и невозможное [будет сделано] для того, чтобы обеспечить безопасность парада. Парад сорвать 9 Мая на Красной Площади им не удастся», — подчеркнул парламентарий.

Колесник напомнил, что Киев и в прошлом году грозился сорвать парад по случаю 80-й годовщины Победы, однако у Украины ничего не получилось. По словам депутата, у России лучшая в мире система противовоздушной обороны, поэтому «парад будет, все будет безопасно и нормально, нормальный будет парад».

