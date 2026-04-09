Зеленский заявил о доверии США Путину

Зеленский: американцы уверены, что могут доверять Путину

США игнорируют помощь Москвы Тегерану, так как «доверяют» России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в подкасте The Rest is Politics, пишет The Guardian.

«Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль», — отметил Зеленский.

По его словам, американцы доверяют России, так как спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять «слишком много времени провели» с президентом России и его высокопоставленными чиновниками. Зеленский отметил, что американцы «не хотят признавать», что Путин может их обмануть.

«Американцы уверены, что могут доверять Путину», — отметил он.

Он также подчеркнул, что команда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».

В конце марта Зеленский выразил 100%-ю уверенность в том, что Россия делится с Ираном разведывательной информацией, которая помогает Тегерану наносить удары по американским войскам на Ближнем Востоке.

7 марта о предоставлении Москвой разведданных Ирану сообщили американские СМИ. Телеканал CNN также рассказал, что Россия якобы делится с Тегераном «тактическими советами» по поводу применения дронов.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не передает Ирану разведданные.

