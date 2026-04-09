Зеленский заявил о доверии США Путину

Зеленский: американцы уверены, что могут доверять Путину
Valentyn Ogirenko/Reuters

США игнорируют помощь Москвы Тегерану, так как «доверяют» России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в подкасте The Rest is Politics, пишет The Guardian.

«Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль», — отметил Зеленский.

По его словам, американцы доверяют России, так как спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять «слишком много времени провели» с президентом России и его высокопоставленными чиновниками. Зеленский отметил, что американцы «не хотят признавать», что Путин может их обмануть.

«Американцы уверены, что могут доверять Путину», — отметил он.

Он также подчеркнул, что команда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».

В конце марта Зеленский выразил 100%-ю уверенность в том, что Россия делится с Ираном разведывательной информацией, которая помогает Тегерану наносить удары по американским войскам на Ближнем Востоке.

7 марта о предоставлении Москвой разведданных Ирану сообщили американские СМИ. Телеканал CNN также рассказал, что Россия якобы делится с Тегераном «тактическими советами» по поводу применения дронов.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не передает Ирану разведданные.

Ранее Зеленский рассказал, какие выводы должен сделать мир из конфликта в Иране.

 
