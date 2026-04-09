У российско-финской границы заметили разведывательный самолет ВВС Швеции

Самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV с утра ведет активное патрулирование в непосредственной близости от российско-финляндской границы и проводит разведку вдоль рубежей Ленинградской области в направлении Выборга и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные систем слежения за воздушными судами.

По данным агентства, местом постоянной дислокации этого борта является авиабаза Мальме на юге Швеции, но на этот раз он поднялся в воздух с финского аэродрома в Тампере. Анализ траектории показывает, что разведчик совершил как минимум три прохода вдоль демаркационной линии, а потом изменил курс и взял направление на север.

Этот же самолет ранее замечали в ходе разведывательных миссий у побережья Калининградской области, а также вблизи западных рубежей Белоруссии. Он также летал вдоль российско-финской границы в конце марта. По оценкам российских экспертов, борт мог разведывать местоположение систем ПВО. Кроме того, целью западной разведки могут быть базы Балтийского флота.

Кроме того, на днях в районе Крыма и Краснодарского края был замечен американский разведывательный борт.

Ранее самолет-шпион США пролетел над Черным морем.