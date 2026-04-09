Пашинян оценил отношения между Арменией и Россией

Пашинян: Армения в отношениях с РФ «не выйдет за рамки логики дружеского диалога»
Александр Казаков/РИА Новости

Армения в отношениях с Россией «не выйдет за рамки логики дружеского диалога». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Армяно-российские отношения находятся на этапе конструктивной трансформации. Я оцениваю процесс положительно. Мы будет придерживаться этого принципа и не выйдем за рамки логики дружественного диалога», — сказал он.

Встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна состоялась 1 апреля в Москве. На переговорах с премьер-министром Армении российский лидер, в частности, заявил, что Москва хотела бы допуска пророссийских политических сил к предстоящим в июне парламентским выборам в республике. Путин также указал, что сближение Еревана с Евросоюзом противоречит участию республики в ЕАЭС , и напомнил, что Россия продает Армении газ намного дешевле, чем он стоит в Европе.

Пашинян на встрече подчеркнул, что отношения с Москвой имеют для Еревана ключевое значение. До этого он называл Россию другом Армении.

Ранее Песков объяснил, что встреча Путина с Пашиняном была закрытой для СМИ из-за откровенности.

 
