Прием двух типов препаратов связали с повышенным риском ранней смерти

Длительное применение антидепрессантов и препаратов от диареи может быть связано с повышенным риском преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Седарс-Синайского медицинского центра, проанализировавшие данные более 650 тысяч пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Medicine.

Ученые изучили электронные медицинские записи взрослых пациентов почти за 20 лет. В анализ включили как препараты, специально одобренные для лечения синдрома раздраженного кишечника, так и средства, которые часто применяются на практике — антидепрессанты, спазмолитики и противодиарейные препараты. Это позволило оценить долгосрочные последствия терапии, которые обычно остаются вне рамок клинических испытаний.

Анализ показал, что длительное использование антидепрессантов связано с повышением риска смерти примерно на 35%. Еще более выраженная связь наблюдалась у противодиарейных препаратов, включая лоперамид и дифеноксилат: в группе их приема риск смерти оказался примерно в два раза выше. При этом для других методов лечения, в том числе спазмолитиками, подобной связи обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что выявленная связь не доказывает прямой причинно-следственный эффект лекарств. Повышенный риск может быть связан с общим состоянием пациентов, тяжестью заболевания или сопутствующими проблемами со здоровьем. В частности, исследователи отмечают возможную роль сердечно-сосудистых осложнений и инсультов.

