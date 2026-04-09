Удар по судну с оружием для ВСУ в Одесской области попало на видео

В украинских социальных сетях появилось видео удара БПЛА «Герань» по судну с оружием для ВСУ в порту Измаил Одесской области. Видео опубликовал местный Telegram-канал «Думская».

На кадрах видно, как один из беспилотников пикирует на стоящий у причала сухогруз, после чего происходит взрыв и пожар. Отмечается, что украинские военные пытались предотвратить удар «Геранью» по судну, используя автоматы и пулеметы.

Как пишет «Российская газета», всего в порту в момент атаки находилось два сухогруза, которые доставили из Европы военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них привез в порт броневики и самоходные гаубицы. Он как раз стоял на разгрузке, когда произошел взрыв.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в ответ на самую массированную атаку украинских БПЛА за год Россия будет наносить удары по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины и по кораблям в Одессе, которые с Запада поставляют оружие и дроны в интересах ВСУ.

Ранее российские беспилотники уничтожили центр управления БПЛА ВСУ в Одесской области.