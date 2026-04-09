Стало известно, зачем Украине американские средства для взлома машин

Аналитик Кнутов: техника для взлома машин нужна ВСУ для ужесточения мобилизации
Техника, предназначенная для скрытого взлома замков и получения доступа к автомобилям, которую США намерены отправить Украине, нужна будет сотрудникам ТЦК (военкомам) для ужесточения мер мобилизации. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это для ТЦК. Я полагаю, что это связано с этими скандальными ситуациями, когда они разбивают стекла машин, выламывают двери. В общем, эти устройства должны помочь в проведении мобилизации. Это говорит о том, что, с одной стороны, вроде бы Соединенные Штаты отказались, как [президент США] Трамп говорит, от поддержки киевского режима, а реально, в общем-то, практически каждую неделю в СМИ попадает информация о том, что США что-то закупают [для Украины]», — подчеркнул аналитик.

По словам Кнутова, заявление госдепа США о том, что упомянутые устройства якобы предназначены для борьбы с наркотрафиков нужно для юридического обоснования их отправки Украине.

«Естественно, наркотическое прикрытие, что якобы для борьбы с наркотиками это самое красивое. Хотя реально это, конечно, обеспечить ТЦК средством, которое позволит быстро скрутить, как они считают, уклониста, который, в общем-то, не хочет умирать за киевский режим, и отправить его на фронт», — сказал военный эксперт.

Госдепартамент США намерен закупить для украинских силовиков технику, предназначенную для скрытого взлома замков и получения доступа к автомобилям в целях борьбы с наркотрафиком.

Ранее США выделили $32 млн на закупку дронов для борьбы с преступностью на Украине.

 
