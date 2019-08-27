Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке из-за мощных ливней

Синоптики объявии штормовое предупреждение во Владивостоке и ряде мест Приморья, которое было вызвано обильными ливнями, пришедшими в регион. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 27 августа в городе ожидаются сильные ливни: за 12 часов выпадет 50 миллиметров осадков. Непогода будет продолжаться и 28 августа.

Эксперты предупредили о возможности затоплений. По некоторым данным, обильные ливни приведут к подъему рек на 0,3-0,8 метра.

Ранее сообщалось, что уровень вод Амура превысил опасную отметку на 23 см.