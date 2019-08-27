В Шереметьево могут сократить число голосовых объявлений

Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой сократить число голосовых объявлений на территории аэропорта Шереметьево. Об этом сообщают «Известия».

Такая концепция получила название «Тихий аэропорт». Согласно ей, должно быть снижено счило голосовых сообщений, что будет способствовать нормализации уровня звукового фона на территории аэропорта, а также уменьшить стресс их посетителей.

Сначала планируется сгруппировать три вида информации, которая будет транслироваться пассажирам визуально, акустически и на выбор — визуально и/или акустически

Уточняется, что она может быть реализована на базе Шереметьево уже в этом году. Если проект окажется успешным, то такую идею начнут внедрять и на других аэропортах. Аэропорт Домодедово поддержал проект.

Такая практика уже проводится в международных аэропортах, например Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура.