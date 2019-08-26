В Кремль не поступало сигналов о повышении радиации в Северодвинске

В Кремле фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после происшествия в Северодвинске. Об этом сообщил пресс-секретарь России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в регионе никакой угрозы для жителей не предоставляется.

Он также отметил, что нужно ориентироваться на официальные заключения ведомств об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения.

Ранее Росгидромет сообщил , что радиоактивные изотопы обнаружили в Северодвинске после взрыва на военном полигоне. Отмечается, что в настоящее время радиационная обстановка в норме.