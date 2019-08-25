Полиция впервые использовала водометы для разгона протестующих в Гонконге

Полицейские Гонконга впервые применили против антиправительственных демонстрантов водометы. Об этом сообщает Sky News.

Как стало известно, в распоряжении китайских властей имеется 15 водных пушек высокого давления.

Сообщается, что в воскресенье, 25 августа, на улицах было размещено две машины, оснащенные орудиями.

Отмечается, что стычки между полицейскими и демонстрантами прошли на Новых территориях и в районе Цуен Ван.

Ранее сообщалось, что протест в Гонконге собрал 1,7 млн человек.