Полиция впервые использовала водометы для разгона протестующих в Гонконге
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Полицейские Гонконга впервые применили против антиправительственных демонстрантов водометы. Об этом сообщает Sky News.
Как стало известно, в распоряжении китайских властей имеется 15 водных пушек высокого давления.
Сообщается, что в воскресенье, 25 августа, на улицах было размещено две машины, оснащенные орудиями.
Отмечается, что стычки между полицейскими и демонстрантами прошли на Новых территориях и в районе Цуен Ван.
Ранее сообщалось, что протест в Гонконге собрал 1,7 млн человек.