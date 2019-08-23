Полиция Турции задержала виновных в случае с россиянкой

Полиция турецкого Бодрума задержала сотрудников отеля Sunhill, в бассейне которого 12-летнюю россиянку засосало в трубу. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

Как отмечается, задержанные находятся в настоящее время под подпиской о невыезде. Заместитель губернатора провинции Мугла по запросу российского диппредставительства сообщил, что дело касательно инцидента направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума.

Ранее сообщалось, что управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции.