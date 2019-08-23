Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА «Новости».

Российское ведомство назвало подобные действия противоправными и возмутилось их неоднократным повторением.

В МИД добавили, что попытки вандалов умалить значение Великой Победы должны пресекаться местными властями.

«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид...», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны России собирается принять меры в отношении людей, которые оскверняют памятники российским военачальникам.